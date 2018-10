Von Hartmut Bünger

Kombacher erleben Weltpremiere

Fernsehen Neue „Rico & Oskar“-Folgen sind in der Kita zu sehen / Entenrennen stand Pate

Biedenkopf-Kombach Weltpremiere in Kombach: Die Kinder in der Kindertagesstätte sind die Ersten, die sich die vier neuen „Rico & Oskar“-Folgen anschauen dürfen. Im Fernsehen werden sie erst im Dezember in der „Sendung mit der Maus“ zu sehen sein.

