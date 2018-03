Von Michael Tietz

Kosten fürs Dach steigen

KINDERGARTEN Gladenbach nutzt für die Sanierung ein Förderprogramm

Gladenbach Teurer als geplant wird die Sanierung des maroden Daches in der evangelischen Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Gladenbach. Die Stadt will für ihren Anteil an den Kosten nun das Förderprogramm KIP des Bundes nutzen.

