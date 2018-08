Von Michael Tietz

Kostenfrei ist noch nicht leistbar

KINDERGARTEN Im Parlament zeichnet sich eine Mehrheit für geringe Elternbeiträge ab

Gladenbach Kostenfreie Betreuungsplätze für alle über dreijährigen Kinder wird es in Gladenbach wohl in naher Zukunft noch nicht geben. Allerdings sollen die Eltern künftig deutlich weniger für einen Kindergartenplatz zahlen als bisher. Wie viel genau, entscheidet sich am 23. August.

