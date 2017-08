Krammarkt ist schlecht besucht

DORFFEST Trauriges Bild in Frechenhausen

Angelburg-Frechenhausen Das Regenwetter zum Start in das Wochenende hat vom Dorffest in Frechenhausen seinen Tribut gefordert. Der Krammarkt war so schlecht besucht wie selten zuvor.

Copyright © mittelhessen.de 2017