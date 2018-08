Von Susan Abbe und Hartmut Bünger

Kreis muss Perf künstlich wässern

Perfstausee Pumpen sorgen nun dafür, dass wieder Wasser in den Fluss fließt

Biedenkopf-Breidenstein Es ist heiß, trocken und der Pegel des Perfstausees sinkt. Das bleibt nicht ohne Folgen für die Perf: In deren Unterlauf gibt der See kein Wasser mehr ab. Am Montag hat das Regierungspräsidium eingegriffen und den Landkreis angewiesen, Abhilfe zu schaffen.

Copyright © mittelhessen.de 2018