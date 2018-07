Kreisstraße bleibt sechs Wochen dicht

Schon seit einigen Jahren warnen Hinweistafeln die Autofahrer vor den Schäden auf der rund vier Kilometer langen Strecke zwischen den beiden Landesstraßen 3050 und 3288. Risse und Aufbrüche in der Fahrbahnoberfläche sind hier fast durchgängig anzutreffen.

Im Mai, so der ursprüngliche Plan, wollten Hessen Mobil und Landkreis deshalb die Sanierung der Kreisstraße 111 in Angriff nehmen. Das Projekt verzögerte sich jedoch ein wenig.

Nun stehen die Straßenbauer in den Startlöchern. Die Arbeiten sollen am Montag, 16. Juli, beginnen. Wie Sonja Lecher vom Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil gestern mitteilte, werden sich die beiden Bauabschnitte wohl bis zum 24. August hinziehen. Auf den bereits aufgestellten Hinweistafeln zur bevorstehenden Straßensperrung ist als Ende der Sanierung der 28. August angegeben.

Zunächst werden etwa vier Zentimeter der alten Oberfläche abgefräst und anschließend rund zehn Zentimeter Asphalttragschicht und vier Zentimeter Asphaltdeckschicht neu eingebaut. „Somit wird die Fahrbahn zehn Zentimeter höher sein als zuvor“, erklärte Sonja Lecher.

Fahrbahn erhält einen massiveren Aufbau, da sie anschließend als Umleitungsstrecke für die B 255 benötigt wird

Im Bereich von Römershausen wird die Fahrbahn im Tiefeinbau saniert. Hierfür fräsen die Straßenbauer rund zwölf Zentimeter ab und bauen anschließend acht Zentimeter Tragschicht und vier Zentimeter Deckschicht neu ein. Auch die Schutzplanken werden erneuert.

Rund 900 000 Euro kostet es, um auf etwa vier Kilometern die Asphaltoberfläche zu erneuern. Der Bund übernimmt 540 000 Euro, der Landkreis Marburg-Biedenkopf 360 000 Euro.

Diese Kooperation ist zustande gekommen, da die K 111 später als Umleitungsstrecke während der Sanierung der B 255 in der Ortsdurchfahrt von Gladenbach (Teichstraße) benötigt wird.

Damit die Kreisstraße die dann deutlich höhere Verkehrsbelastung gut aufnehmen kann, erhält sie nun einen massiveren Asphaltaufbau. Diese zusätzliche Verstärkung und Erhöhung der Tragfähigkeit der Fahrbahn finanziert der Bund.

Während der Bauarbeiten muss die K 111 aufgrund ihrer geringen Straßenbreite voll gesperrt werden. Der Verkehr wird ringförmig um Römershausen auf der L 3050, B 255, B 453, L 3288, K 21 und L 3049 über Weidenhausen, Gladenbach, Runzhausen sowie über Rachelshausen, Dernbach, Wommelshausen und Bad Endbach umgeleitet.

Die Sanierung geschieht in zwei Etappen. „Damit Römershausen auch während der Bauarbeiten erreichbar bleibt“, erklärte Sonja Lecher. Zunächst wird ab dem 16. Juli bis voraussichtlich 5. August der Abschnitt zwischen Römershausen und der Landesstraße 3050 in Richtung Bad Endbach und Weidenhausen wieder in Schuss gebracht.

Im direkten Anschluss geht es an den Streckenteil zwischen Römershausen und der L 3288 in Richtung Rachelshausen und Runzhausen. Derzeit wird für die Buslinie MR-43 ein Baustellenfahrplan erstellt, der dann für die Zeit während des zweiten Bauabschnitts (6. bis 24. August) gilt.

Dieser soll nach Angaben von Hessen Mobil rechtzeitig vor Schulbeginn auf der Homepage des Regionalen Nahverkehrsverbandes unter www.rnv-mobil.de veröffentlicht werden.

Ist die Kreisstraße bei Römershausen für zukünftige Verkehrsbelastungen gerüstet, ziehen die Arbeiter weiter nach Gladenbach. Dort soll voraussichtlich ab Ende August die Teichstraße umfassend saniert werden. Details dazu will Hessen Mobil vor Baubeginn bekannt geben.