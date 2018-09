Kuh ist acht Monate auf der Flucht

Polizeisprecher Jürgen Schlick erzählt Elsas Geschichte.

Mitte Februar sollte Elsa durch einen Landwirt in der Hainstraße in Biedenkopf in einen Viehtransporter geladen werden. Dazu hatte der Vierbeiner überhaupt keine Lust. Elsa suchte das Weite und rief in der Folgezeit immer wieder die Polizei, heimische Jäger sowie Veterinäre auf den Plan. Zahlreiche Versuche, den Vierbeiner zu fangen oder zu betäuben, schlugen fehl.

So verschwand die Kuh für geraume Zeit und sorgte im Hinterland immer wieder für Aufsehen. Mal wurde sie auf der Bundesstraße 62, mal auf der B 253 oder in der Innenstadt von Biedenkopf gesichtet. Zudem erfolgten ausgiebige Fußmärsche im Bereich der Ludwigshütte, im Bereich Weifenbach und Wallau.

Mitten im Wald trifft Elsa auf ein Reh

Elsa scheute auch nicht den Kontakt mit anderen Tieren. Eine Aufnahme aus einer Wildkamera im Hinterland dokumentiert ein nächtliches Treffen mit einem Reh. Leider ist zum Inhalt der „Unterhaltung“ zwischen Elsa und dem Reh nichts bekannt, so Polizeisprecher Schlick.

Scheinbar hatte die Kuh irgendwann keine Lust mehr auf das Vagabundenleben und schlich sich bei einem Landwirt in Niederlaasphe ein. Hier fiel Elsa erst auf, als eine veterinärmedizinische Untersuchung der Rinderherde anstand. Bei der Zählung war plötzlich ein Tier zu viel auf der Weide. Telefonate mit Landwirten sowie die Ohrmarke rissen Elsa letztendlich aus der Anonymität. Nun ist sie wieder zurück auf ihrem Hof im Landkreis Fulda. (crö)