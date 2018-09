Kulinarisches und Kunst am Markt

Aktion Projekt mit Schulen und Vereinen

Biedenkopf „Meet and eat“ verbindet Kunst und Kulinarisches: Am morgigen Mittwoch, 12. September, findet das Projekt von 11 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz in Biedenkopf statt.

