Von Michael Tietz

Kult, Glanz und Leidenschaft

SOMMERFEST Hunderte Liebhaber amerikanischer Autos zieht es nach Erdhausen

Gladenbach Sie sind kultig und legendär. Sie stehen für Leidenschaft und Spaß, auch wenn sie ordentlich saufen. Und sie faszinieren Jung und Alt – so wie am Wochenende in Erdhausen. Zum „US Car Summer Meeting“ zog es viele Hundert Liebhaber von amerikanischen Autos.

Copyright © mittelhessen.de 2017