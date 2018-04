Von Martina Koelschtzky

Kultur zieht auf den Marktplatz

Kunst Stadt eröffnet im Zentrum den „KulturFundus Biedenkopf“ / Lösung vieler Probleme

Biedenkopf Neue Wege geht das Kulturreferat der Stadt Biedenkopf: Mit dem „Kulturfundus Biedenkopf“ will Referent Frank Johannes Wölfl die kulturellen Aktivitäten der Stadt in die Mitte Biedenkopfs bringen. Am 21. April wird der neue Standort am Markt offiziell eröffnet.

Copyright © mittelhessen.de 2018