Kurz vorm Abriss noch ein Brand

Die erfuhren erst beim Eintreffen vor Ort, dass es sich um eine Übung handelte. Dabei hatte sich Gemeindebrandinspektor Marco Werner ein überaus realistisches Szenario ausgedacht. Bei einer Geburtstagsfeier in dem Gebäude kam es zu einem Brand. Neben neun Partygästen wurde dabei auch ein Caterer vermisst, der gerade das Essen gebracht hatte. Zur realistischen Wirkung trugen vor allem die visuellen Effekte bei. So zündete Werner kurz vor Eintreffen der ersten Kameraden mehrere Rauchbomben, die nicht nur das Gebäude, sondern auch die Straße davor in dichte Schwaden hüllte.

Erster Beigeordneter Lars Kolbe ist beeindruckt von der Arbeit der Einsatzkräfte

Außerdem vermittelten flackernde Stroboskoplampen hinter den Fenstern den Anschein, als brenne es in dem Gebäude tatsächlich.

Das Schöne an dem speziellen Szenario: Die Einsatzkräfte mussten diesmal keine Rücksicht auf den Übungsort nehmen, da das DGH ohnehin abgerissen wird. So konnten sie, wie bei einem echten Einsatz, komplett mit Schläuchen in das Innere vordringen und dort nach den vermissten suchen. Einige von diesen hielten sich auch auf der Kegelbahn auf, die wegen Einsturzgefahr jedoch nicht betreten werden durfte, wie der Übungsleiter die Einsatzkräfte wissen ließ.

Stattdessen mussten diese ihre Motorsäge einsetzen und von dem Flachdach der Kegelbahn aus einen Zugang ins Innere schaffen, um die Verletzten zu befreien. Neben den Dautphetaler Feuerwehrleuten waren auch die Kameraden aus Biedenkopf alarmiert worden, die mit ihrer Drehleiter anrückten und über diese diejenigen Eingeschlossenen retteten, die sich in den oberen Stockwerken des Hauses befanden.

„Bei so einer Übung bekommt man erst einmal hautnah mit, wie wichtig es ist, dass alles wie bei einem Zahnrad ineinandergreift“, stellte auch der Erste Beigeordnete Lars Kolbe (CDU) fest, der den Ablauf verfolgte.

So musste etwa der passende Standort für die Drehleiter gefunden werden, so dass diese dicht genug ans Haus heranreichte, um die Personen aus dem Dachgeschoss zu bergen. Und die Helfer im Leitwagen mussten stets über die neuesten Entwicklungen informiert werden, um jederzeit über die Anzahl der Vermissten und schon gefundenen und geretteten Personen Bescheid zu wissen. Das verlange einem schon einen gehörigen Respekt für die Arbeit der Feuerwehr ab, betonte Kolbe, der das schnelle und sichere Handeln der Kameraden lobte.