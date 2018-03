Von Christian Röder

Landwirte werden YouTube-Stars

MEDIEN Klickbringer im Internet: Doku beschäftigt sich mit der Landwirtschaft im Kreis

Dautphetal/Angelburg In einem neuen Film werden Fjordpferde, Galloway-Rinder, Hühner, Schafe und Co. zu Stars. Heimische Landwirte bieten in knapp 25 Minuten Einblicke in ihre Arbeit und das Leben im Landkreis Marburg-Biedenkopf – ein echter Hit auf YouTube.

Copyright © mittelhessen.de 2018