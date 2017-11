Von Edgar Meistrell

Lastzug landet im Graben

VOLLSPERRUNG B 62 am Kreisel Sterzhausen ist in der Nacht für Stunden dicht

Lahntal-Sterzhausen Über fünf Stunden ist am frühen Freitagmorgen die Bundesstraße 62 zwischen Dautphetal und Lahntal gesperrt gewesen. Der Grund: Ein Lastzug ist gegen 0.15 Uhr am Kreisel Sterzhausen in den Graben gefahren und muss aufwändig geborgen werden.

