Leber bringt Asterix "uff Hessisch"

LESUNG Kabarettist kommt nach Gladenbach

Gladenbach (red). Am Freitag, 19. September, wird es "hessisch" im Bellersheim in Gladenbach. Kabarettist und Weltenbummler Jürgen Leber liest aus seinem neuesten Asterix-Abenteuer in hessischer Mundart.

