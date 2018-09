Leichensuche an Zollbuche: Polizei findet neun Knochen

Fotostrecke Polizei und THW suchen Wald nach Knochen eines Bickeners ab

Dies teilte Staatsanwalt Daniel Fass am Donnerstag auf Anfrage dieser Zeitung mit. Ob die Knochen allerdings von einem Mensch oder einem Tier stammen, müssten nun die weiteren Untersuchungen zeigen, so der Staatsanwalt aus Wetzlar. Des Weiteren fanden die Einsatzkräfte, die fünf Tage an der Zollbuche zugange waren, eine Patronenhülse. Auch zu dem Ursprung von dieser könne er derzeit noch keine weiteren Angaben machen, so Daniel Fass. Ebenso zum Band einer Armbanduhr, das Polizei und THW auf dem Gelände gefunden haben.

Durchkämt hatten die Ermittler ein 25 000 Quadratmeter großes Waldstück zwischen Gladenbach-Weidenhausen und Bischoffen-Oberweidbach.

Die Auswertung der gefunden Knochen und übrigen Gegenstände werde wohl einige Wochen in Anspruch nehmen, so Daniel Fass.

