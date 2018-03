Leihen per Mausklick ist in Marburg „in“

Vor Ort lesen, lernen und sich informieren, Bücher mit nach Hause nehmen und Filme ausleihen, ans Lesen herangeführt werden, Veranstaltungen erleben, sich auf einen Kaffee treffen – die Marburger Stadtbücherei ist ein Ort der Bildung ebenso wie ein Ort der Freizeitgestaltung. Für das vergangene Jahr verzeichnet die Statistik einen Anstieg sowohl der Besucher wie auch der aktiven Nutzer. Und ein wachsendes Interesse an digitalen Medien.

Während Ausleihen im Bereich des klassischen Buchs weiterhin rückläufig sind, ist die Zahl der insgesamt ausgeliehenen Medien im Vergleich zu den Vorjahren konstant – weil eben immer mehr Kundinnen und Kunden der Stadtbücherei die sogenannte „Onleihe“ nutzen. „Im vergangenen Jahr haben wir erstmals die Marke von 100 000 Medien bei der Onleihe geknackt“, sagt Fachdienstleiter Jürgen Hölzer. 467 065 Medien wurden 2017 insgesamt in Marburg ausgeliehen – 117 479 per Onleihe, 349 586 über den Präsenzbestand in der Bücherei vor Ort. Dabei gab es den höchsten Umschlag in Bezug auf den jeweiligen Bestand im Bereich Hörbücher, es folgen mit deutlichem Abstand die Kinderliteratur und der Bereich Musik. Den größten Anteil an den Ausleihen wiederum machen mit rund 60 Prozent nach wie vor Bücher aus. Hier liegen die Sachbücher mit knapp 23 Prozent vor der Kinder- und Jugendliteratur und den Hörbüchern.

Erstmals reduziert hat sich der Medienbestand. Zwar wurden 8000 neue Titel angeschafft, dafür aber auch 11 000 gelöscht. Was vor allem in den Bereichen Recht, Gesellschaft, Staat und Politik begonnen wurde, soll sukzessive fortgesetzt werden, nämlich ein „Ausmisten“ alter und nur wenig nachgefragter Medien. „Wir haben als Bücherei keine Archivfunktion wie eine wissenschaftliche Bibliothek“, erläutert Jürgen Hölzer. Aktualität sei wichtig. Deshalb gibt es zum Beispiel – sowohl bei den Sachbüchern wie auch bei der Belletristik – auch ein Regal, in dem alle Titel der neuesten Spiegel-Bestsellerliste sofort nach deren Erscheinen zur Verfügung stehen. Um weiter und noch mehr neue Titel anschaffen zu können, wurde der entsprechende Etat im Haushalt der Universitätsstadt Marburg für 2018 von 100 000 auf 110 000 Euro erhöht, wie Stadträtin Kirsten Dinnebier mitteilte.

Die Regalflächen, die durch die Reduzierung des Medienbestands, frei werden, können für andere Bereiche genutzt werden. Seit Jahren ist die Stadtbücherei mit ihrem Platz in den Räumen in der Ketzerbach am Limit. Planungen für einen Umzug seien aber nur langfristig machbar, so Dinnebier.

Um die Lesekompetenz zu fördern, wurde das Angebot an Büchern in leichter Sprache erweitert

Umso wichtiger ist es für die Mitarbeiter, den Nutzern auf der vorhandenen Fläche möglichst viel zu bieten und die Stadtbücherei auch zu einem angenehmen Lern- und Aufenthaltsort zu gestalten. Dazu gehört unter anderem auch, dass freies W-LAN verfügbar ist. Bereits seit Jahren konnte man in der Bücherei im Internet surfen, das bisherige, etwas umständliche Ticket-System ist aber nun abgeschafft und die Technik auf das Freifunknetz umgestellt.

„Die Stadtbücherei mit ihren Medien- und Dienstleistungsangeboten steht für das Grundrecht auf Information, für Chancengleichheit und Teilhabe, für die Unterstützung von Aus-, Fort- und Weiterbildung, für Leseförderung und für die Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz“, so die Stadträtin.

Um die Lesekompetenz zu fördern, wurde das Angebot an Büchern in leichter Sprache im vergangenen Jahr erweitert. „Diese Titel werden sehr gut genutzt“, sagt die stellvertretende Bibliotheksleiterin Cornelia Wiegand. Damit sollen Menschen, die noch nicht gut Deutsch sprechen oder die Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, angesprochen werden. Für die stehen auch die Informationen über die Stadtbücherei selbst in einem Flyer in leichter Sprache zur Verfügung. Der ist außerdem in acht verschiedenen Sprachen übersetzt. Auch auf der Homepage gibt es einen Button „Leichte Sprache“, der alle Angebote in einfachen, kurzen Sätzen erläutert. Zusätzlich soll es demnächst ein Video in Gebärdensprache geben.

Erfreulich sei, dass die Stadtbücherei auch von vielen Menschen mit Migrationshintergrund genutzt werde. „Da läuft ganz viel über Empfehlungen“, so die Beobachtung von Cornelia Wiegand. Wer einmal da war, der bringe danach Familie oder Freunde mit. Oft werde auch mit deutschen Paten in der Bücherei gelernt. Es sei im Hinblick auf Migranten ebenso bei anderen Menschen zum Beispiel mit einer Leseschwäche oder anderen Problemen wichtig, die Hürden niedrig zu halten – die Stadtbücherei soll allen Menschen den Zugang zu Büchern und zu Sprache eröffnen.

Die Statistik weist zwar weniger Neukunden als noch 2016 aus, dafür mehr „aktive Nutzer“

Was die Mitarbeiter selbst überrascht hat, ist der Anstieg der sogenannten aktiven Nutzer – also der Personen, die mindestens einmal im Jahr etwas ausleihen. Obwohl es weniger Neukunden als 2016 gegeben hat, erhöhte sich die Zahl der aktiven Nutzer um 14 Prozent auf 8953.

Auch die Besucherzahl lag 2017 mit 84 970 höher als im Vorjahr. Knapp 3000 Nutzer verzeichnet die Statistik für die Onleihe. Hier stehen insgesamt 170 000 Medien zum Download zur Verfügung, und es kooperieren im Onleihe-Verbund Hessen inzwischen rund 100 Bibliotheken – zum Start waren es gerade mal zehn. Es gebe in Marburg ein sehr technikaffines Publikum, sagt Jürgen Hölzer. Im Verbund belegt Marburg den dritten Platz im Hinblick auf das Ausleihvolumen. (red)