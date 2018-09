Von Sascha Valentin und Susan Abbe

Letzter Vorhang für den Krammarkt

Einkaufen Gardinen-Willi hört nach 55 Jahren in Biedenkopf auf / Keine Händler mehr

Biedenkopf Nach 55 Jahren ist für Willi Bender Schluss: Der dienstälteste Marktbeschicker Biedenkopfs baut seinen Krammarkt-Stand am 6. Dezember zum letzten Mal in Biedenkopf auf. Danach geht er in den Ruhestand. Für den Biedenkopfer Krammarkt ist das das Aus.

