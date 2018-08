Live-Band klingt wie ein Orchester

Brown gilt derzeit als einer der interessantesten Musicalkomponisten in Mitteleuropa, seine eingängigen Melodien sind keineswegs einfach. Stimmwechsel oder rhythmische Wechsel und Brüche sind bei ihm häufiges Stilmittel, komplexe Stücke brauchen versierte Sänger und Musiker.

„Ich habe die Band nicht zusammengestellt, aber ich möchte keinen missen“

„Und für die Zeit der Hatzfeldt muss es orchestral sein, etwas anderes würde ja nicht passen“, findet er. In den vielfältigen Szenen der „Hatzfeldt“ wechseln romantische Balladen mit kämpferischen Stücken oder Liedern im Stil von Brecht, es gibt Soli, Duette und natürlich vielstimmige Stücke für den großen Chor.

„Ich komponiere am Klavier, aber ich habe dabei natürlich einen bestimmten Klang des Ganzen im Ohr. Gerne würde ich das für ein großes Orchester arrangieren, aber wenn es nur fünf Musiker gibt, arrangiere ich es für fünf.“ Man kann sich vorstellen, was diese fünf leisten müssen, denn Abstriche am Sound sind für Paul Graham Brown keine Option. „Weniger geht nicht, schließlich ist es Musik aus der Romantik“, sagt er.

Außer Brown am Klavier spielen noch vier Musiker im Orchestergraben der Schlossbühne, zusammen hinterlassen sie beim Publikum den Eindruck eines Sinfonieorchesters. Nicht umsonst gibt es am Ende immer einen rauschenden Extraapplaus, wenn die Band aus dem Dunkel hinter der Bühne ins Rampenlicht tritt.

„Ich habe die Band nicht zusammengestellt, aber ich möchte keinen missen. Ich glaube nicht, dass andere Musiker das so fertigbrächten“, sagt Brown. Da sind zunächst einmal Silvia und Thomas Salzbauer, „eine Institution in Biedenkopf, ein Kulturgut“, sagt der Komponist. „Es ist unglaublich, wie viel unterschiedliche Musik sie spielen.“ Thomas spielt in der Musicalband gleich vier Instrumente: Tenor-, Alt- und Sopransaxophon und Klarinette. Oft wechselt das Instrument mehrmals in einem Stück, ohne dass das Publikum merkt, dass ein Musiker die Instrumente tauschen muss. „Das erfordert nicht nur musikalisch absolute Sicherheit, es ist auch körperlich sehr anstrengend. Thomas muss sich dauern in Windeseile auf die eine und andere Seite bücken, ein Instrument griffbereit abstellen, auf der anderen Seite ein anderes aufnehmen und bruchlos weiterspielen. Das ist ein echter Kraftakt.“

Ein weiterer Kraftakt steht an, wenn an den Sonntagen die beiden Salzbauers und Schlagzeuger Sascha Christ nachmittags live zum Kindermusical „Ritter Rost und das Gespenst“ aufspielen, dann in einer knappen Stunde alles hinter der Bühne umbauen müssen, um abends „Die Hatzfeldt“ live zu spielen.

“Ich weiß, für diese Musiker kann ich sehr anspruchsvolle Stücke schreiben“

Silvia Salzbauer am Synthesizer ersetzt mindestens 20 Instrumentalisten eines Orchesters, schätzt Brown. Sie spielt an den Tasten die Streicher, die Hörner, Oboe, Fagott, Glockenspiel und alles andere, was zu einem großen Orchester gehört und für einfühlsame Liebeslieder oder stramme Agitpropmusik gebraucht wird.

„Sascha ist ein Glücksfall, schon weil absolut nicht jeder Schlagzeuger Noten lesen kann. Ohne ihn wären die komplexen Stücke nicht zu machen“, lobt Brown den Mann an den Drums. Bassist Hans-Jürgen Rindfuss blickt auf mehr als 50 Jahre Musik mit Auftritten und der Leitung von Bands und Ensembles zurück, bis vor zehn Jahren meist an Piano oder Hammondorgel. „Musical ist wie Studioarbeit, nur noch anspruchsvoller“, sagt der Musiklehrer. „Du musst die die ganze Zeit auf die Noten und den Dirigenten konzentrieren, Platz für Fehler gibt es nicht. Und Paul schreibt ja keine einfachen Sachen.“ Er sei für die Schlossfestspielband von Studios Musikschulen empfohlen worden und sehe das Spielen dort trotz seiner langen Erfahrung als neue Herausforderung. „Ich habe mich noch mal weiterentwickelt“, freut er sich.

Und dann ist da noch Lina Salzbauer im Orchestergraben. Die junge Pianistin und Cellistin spielt hier kein Instrument, aber sie leistet eine unverzichtbare Hilfe: Sie blättert für Brown und Silvia Salzbauer die Noten um. „Das ist vielleicht eine wenig aufsehenerregende Aufgabe, aber unverzichtbar“, dankt Brown der Musikerin.

Brown schätzt auch die lange Zusammenarbeit der Band, seit sechs Jahren spielen sie bei den Schlossfestspielen zusammen. „Wir sitzen hier hinten unter Freunden, nicht nur unter Kollegen“, freut er sich. „Und ich weiß, für diese Musiker kann ich sehr anspruchsvolle Musik schreiben, dynamisch wie technisch. Das gibt ein echtes Feuerwerk.“ Und er vergibt das höchste Lob, das ein Komponist einem Musiker zollen kann: „Für Silvia schreibe ich Stücke, die könnte ich selbst nicht spielen. Durch diese Musiker erhält meine Musik noch mal eine besondere Qualität.“

Live erleben kann man das Feuerwerk letztmals am Wochenende, Freitag, Samstag und Sonntag, 10. bis 12. August, jeweils ab 20 Uhr auf dem Schloss. Karten für das Musical „Die Hatzfeldt“ gibt es bei allen Vorverkaufsstellen von Adticket, auch beim Hinterländer Anzeiger am Markt, bei der Tourist-Info Biedenkopf (Hainstraße 63) und auf www.schlossfestspiele-biedenkopf.de.