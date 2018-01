Von Thomas Hoffmeister

Lünsch-Mord, der Zweite

Hobby-Autor Michael Wagner arbeitet an der Fortsetzung seines Krimis

Frankenberg Nach dem Erfolg seines Debütromans, einem in den 1970er Jahren spielenden Sauerland-Krimi mit den Ermittlern Theo Kettling und Lieselotte Larisch arbeitet der in Frankenberg wohnende Hobby-Autor Michael Wagner (50) an der Fortsetzung.

