Von Sascha Valentin

Lumpen geben nochmal richtig Gas

FASCHINGSFINALE Frauen der Buchenauer Gesellschaften nehmen das starke Geschlecht auf die Schippe

Dautphetal-Buchenau Frauen sind in Dautphetal das A und O – jedenfalls was den Karneval betrifft. Denn mit der Weiberfastnacht des Frauenchores Dautphe haben die närrischen Tage begonnen und mit dem Lumpenball der Frauengesellschaften in Buchenau sind sie zu Ende gegangen.

