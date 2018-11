Männer gestehen zwölf Straftaten

Festgenommen wurden die beiden 19 Jahre alten Männer – einer aus dem Lahn-Dill-Kreis, einer aus dem Hinterland – am Mittwoch, 28. November. Sie räumten nach anfänglichem Leugnen insgesamt zwölf Straftaten überwiegend in Hirzenhain und Dautphetal ein. Darunter waren der mit dem erheblichen Schaden von 25 000 Euro verbundene Einbruch in die Mittelpunktschule in Friedensdorf und ein Autodiebstahl in Mornshausen/D.

Die Ermittler stellten bei Wohnungsdurchsuchungen Beweismaterial sicher; darunter die Kennzeichen des gestohlenen Autos.

Auf die Spur der Tatverdächtigen führten die Aussagen von Zeugen, die sich nach dem Bericht über den Einbruch in die Schule meldeten. Mittlerweile ist der in der Nacht zum Mittwoch, 21. November in Mornshausen gestohlene schwarze Renault Twingo ebenfalls gefunden. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Ortsmitte von Lixfeld.

19-Jährige sind polizeibekannt

Die beiden 19-Jährigen sind polizeibekannt; unter anderem wegen Diebstahls. Sie gaben zwei Einbrüche in die Grundschule und jeweils einen in eine Fahrschule, die Bäderausstellung und ein Vereinsheim in Hirzenhain, den Pkw-Diebstahl in Mornshausen, den sachschadenträchtigen Einbruch in die Mittelpunktschule sowie einen Einbruch in ein Wohnmobil in Lixfeld und jeweils zwei Taten in Ober- und Niedereisenhausen ins Bürgerhaus, ein Friseurgeschäft, eine Gartenhütte und noch eine Schule zu.

„Es bleibt abzuwarten, ob sich durch die Spurenauswertungen und andauernden Ermittlungen ein Verdacht für noch weitere Taten ergibt“, teilt Polizeisprecher Martin Ahlich mit. (crö)