VON ERICH FRANKENBERG

"Manege frei" für Fischer-Starlight

ZIRKUS Jongleure, Clowns und Akrobaten begeistern Kinder und Erwachsene

Biedenkopf. Sie ist schon etwas Besonderes: die Zirkusluft. Seit Jahrzehnten ziehen Clowns, Akrobaten, Tiere und Jongleure Kinder und Erwachsene in ihren Bann. Heute hat sie zwar an Anziehungskraft verloren. Trotzdem brauchten die wenigen Zuschauer der Eröffnungsvorstellung von Circus Fischer-Starlight in Biedenkopf ihr Kommen nicht zu bereuen.

