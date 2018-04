Mann mit Messer verfolgt Frau

Mit einem Messer in der Hand ist ein Mann einer Frau in Buchenau hinterhergelaufen. (Foto: Meistrell)

Dautphetal-Buchenau Am Sonntagabend (22. April) um kurz vor 20 Uhr war die Polizei im Uhlenhorst in Buchenau im Einsatz: Ein Mann hat eine Frau verfolgt – mit einem Messer in der Hand.