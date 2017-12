Mann soll Jungen sexuell belästigt haben

Marburg-Biedenkopf Nach Sexualdelikten in Marburg und Gladenbach hat die Polizei den mutmaßlichen Täter ermittelt. Er soll sich an einem 16-Jährigen vergangen haben. Außerdem werden ihm mehrere Versuche zur Last gelegt.

Der 52 Jahre alte Mann aus dem Landkreis sitzt seit Donnerstag, 28. Dezember, in einer Justizvollzugsanstalt ein. Er soll mehrere junge Männer und Jugendliche sexuell belästigt haben. Mehrmals scheiterten die Versuche, in einem Fall soll er einen 16-Jährigen missbraucht haben.

Wie die Marburger Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf am Freitag mitteilten, hat der zuständige Haftrichter beim Amtsgericht Marburg einen Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Gegen den Beschuldigten bestehe der dringende Tatverdacht, mehrere Straftaten „gegen die sexuelle Selbstbestimmung zum Nachteil junger Männer“ begangen zu haben.

Seit Mitte November waren in Marburg und in einem Fall in Gladenbach mehrere Delikte angezeigt. Nach intensiven Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei wurde der Beschuldigte am Donnerstagmorgen in seiner Wohnung festgenommen.

In der Nacht auf Sonntag, 19. November, soll der Beschuldigte einem jungen Mann eine Mitfahrgelegenheit angeboten haben. Der Beschuldigte soll anschließend von der abgesprochenen Fahrtstrecke abgewichen und in einen Feldweg abgebogen sein. Dort soll er versucht haben, sexuelle Handlungen an dem 23-jährigen Mitfahrer vorzunehmen. Dies scheiterte an der Gegenwehr des Opfers.

Mitte Dezember soll es in der Wohnung des Beschuldigten zu einem Sexualdelikt zum Nachteil eines Jugendlichen gekommen sein. Hier soll er den 16-Jährigen zuvor unter einem Vorwand in das Haus gelockt haben.

Die Kontaktaufnahme des Beschuldigten mit zwei 13 Jahre alten Jungen Ende November in Marburg und Gladenbach scheiterte. Die angesprochenen Jungen gingen auf die Fragen des Mannes, das Taschengeld aufzubessern oder etwas in einem Schnellrestaurant zu essen, nicht ein und entfernten sich. (red)