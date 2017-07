Mann und Tochter sind obduziert

Familiendrama Motiv weiterhin unklar

Marburg Die Obduktion der jungen Frau, die am Samstagnachmittag bei einer Familientragödie im Marburger Südviertel erschossen wurde, ist abgeschlossen. Auch die Leiche ihres Vaters, des mutmaßlichen Schützen, wurde rechtsmedizinisch untersucht.

Die Ergebnisse decken sich mit dem von Polizei und Staatsanwaltschaft vermuteten Tathergang: Demnach hatte der 52-jährige Ehemann am Samstag in einem Wohnhaus in Marburg zunächst seine 27-jährige Tochter mit einem Revolver erschossen.

Anschließend feuerte er auf seine Frau (52) und traf sie mit einem Kopfschuss. Wie der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg, Nicolai Wolf, auf Anfrage am Dienstagnachmittag mitteilte, befinde sich die angeschossene und schwer verletzte Ehefrau nach wie vor im kritischen Zustand.

Zuletzt richtete der 52-Jährige, der im Raum Hagen in Nordrhein-Westfalen gelebt hatte und sich seiner Familie nicht nähern durfte, sich selbst mit der Waffe.

Nähere Einzelheiten erwartet die Staatsanwaltschaft vom nun anstehenden gerichtsmedizinischen Gutachten erwartet.

Intensive Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft laufen aktuell wegen der Tatwaffe. Der Revolver stammt wohl aus nicht legalen Quellen, die Seriennummer der Waffe war abgefeilt. (crö)