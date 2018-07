Marburg feiert drei Tage lang

An sieben Veranstaltungsorten gibt es neun Bühnen und mehr als 60 Bands, Künstlergruppen und Solokünstler, die mit ihren Auftritten für mehr als 200 Stunden Musik sorgen. Mehr als 1000 Akteure gestalten das Festprogramm mit und etwa 300 Markthändler bieten ihre Waren auf sechs Märkten an.

Die größte Veränderung gibt es in diesem Jahr am Lahnufer. Dort wird es keine Zelte mehr geben, sondern eine große Drachenboot-Bühne und einen Biergarten mit mehr als 500 Sitzplätzen. Beim Drachenbootrennen treten in diesem Jahr 28 Mannschaften mit 588 Wettkämpfern an.

Das Stadtfest wird am Freitag, 6. Juli, um 18 Uhr auf dem Marburger Marktplatz mit Fassbieranstich und Freigetränkeausschank von Oberbürgermeister Thomas Spies und dem Magistrat zusammen mit dem Veranstalter „Express“ eröffnet. Im Anschluss steht der Marburger Singer-Songwriter Timo Uhlenbrock auf der Marktplatzbühne. Dann wird meisterlich getanzt: Rumäniens ältestes und renommiertestes Folk-Dance-Ensemble Junii Sibiului ist aus Marburgs Partnerstadt Sibiu angereist und präsentiert Tänze aus ihrer Heimat. Zum Abschluss des Freitagabends widmet sich die VfL-Big-Band auf dem Marktplatz „Soul with a capital S“ und den Hits der Kultgruppe Tower of Power. Beim Open-Air-Klassik im Schlosspark ist das Hinterländer Männerensemble mit „Comedians meets Hinterland“ dabei. Sie unterhalten ab 19.30 Uhr mit Musik der Comedian Harmonists und der Wise Guys.

Fester Bestandteil des Stadtfestes ist das Höhenfeuerwerk am Freitagabend um 23 Uhr

Ab 21.30 Uhr gibt es festlich-beschwingte Klassik-Highlights von der Jungen Marburger Philharmonie. Sie spielen Schottische Sinfonie Nr. 3 in a-moll op. 56 von Felix Mendelssohn-Bartholdy und das Violinkonzert in d-moll op. 47 von Jean Sibelius.

Fester Bestandteil des Stadtfestes ist zudem das Höhenfeuerwerk am Freitagabend. Um 23 Uhr erstrahlt der Himmel zum vierten Satz der Schottischen Sinfonie. Als Solistin wird Jeanine Thorpe aus England auftreten. Während des Feuerwerks ist der Aufenthalt im Schlosshof aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Ab etwa 22.30 Uhr werden außerdem die Landgraf-Philipp-Straße und die Bickell-Treppe für die Vorbereitungen gesperrt.

Höhepunkt auf der Freilichtbühne im Schlosspark wird am Samstagabend um 22 Uhr die Band „Softeis“, die in diesem Jahr seit 40 Jahren auf der Bühne steht. Ab 20 Uhr spielen „Domou Afrika“.

Auf dem Marktplatz gibt es Schlager und mehr von der Gruppe „Wolle pur“. Sie laden ab 22 Uhr zu einer wilden Reise durch die Schlager- und Rockmusik ein.

Echo-Jazzpreisträger Sebastian Studnitzky gibt am Sonntag, 8. Juli, um 19 Uhr ein Konzert in der Lutherischen Pfarrkirche. Der vielseitige Musiker, der als Wanderer zwischen den Genres Jazz, Klassik und Elektro bekannt ist, musiziert nicht nur als Trompeter sondern auch als Pianist. Von einem Streichquartett begleitet, zelebriert er bei seinem Projekt „Memento – orchestral experience“ in der Lutherischen Pfarrkirche sein Spiel an Trompete und Klavier:

Um entspannt in die Innenstadt zu kommen. gibt es außerdem wieder einen Park-and-Ride-Verkehr der Stadtwerke Marburg. Am Samstag fahren alle Tageslinien bis etwa 19 Uhr. Der Park-and-Ride-Pendelbus fährt im 30-Minuten-Takt zwischen Messeplatz und Stadtwerken über das Georg-Gaßmann-Stadion. Er fährt am Samstag von 19 bis 1.30 Uhr in der Nacht und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr.

Ausführliche Programminfos gibt es auf www.marbuch-verlag.de/3tm/. (crö)

BUNTES PROGRAMM FÜR KINDER, MÄRKTE UND VERKAUFSOFFENER SONNTAG

Staunen, erleben und mitmachen – das können auch Kinder und Jugendliche bei „3TM“. Die Opper-Dampfeisenbahn fährt im Schlosspark ihre Runden und begeistert schon die kleinsten Gäste. Torwandschießen, Tischkicker und eine Fußball-Hüpfburg gibt es dort ebenso wie Kettenkarussell, Sandkasten und Bungee-Trampolin.

Am Sonntag zeigen im Schlosspark Jongleure, Clowns und Zauberer ihre Tricks. Bei der Wissenschaftsmeile gibt es chemische Experimente, Mathematik zum Anfassen und die Teddyklinik.

Sechs Märkte und ein verkaufsoffener Sonntag laden zum Bummeln in Marburgs Innenstadt ein. Kulinarische Leckereien und ein buntes Warenangebot gibt es etwa im Schlosspark, aber auch am Lahnufer, im Steinweg, am Hanno-Drechsler-Platz, auf dem Gerhard-Jahn-Platz und auf dem Marktplatz vor dem Rathaus über die Arkaden bis zum Heumarkt.

Autos vom Cabrio bis zum Geländewagen werden am Lahnufer ausgestellt. Marburgs Geschäfte haben außerdem am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Samstag laden viele Geschäfte zudem bis 20 Uhr zum Einkaufen ein. Marburgs Geschäftswelt unterstützt „3TM“ außerdem mit attraktiven Preisen – bis hin zu einem Auto. Die Lose gibt es kostenlos in vielen Marburger Geschäften und an allen „3TM“-Infoständen. Ausgelost wird am Sonntag um 17 Uhr auf der Drachenboot-Bühne. (crö)