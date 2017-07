Maskierter überfällt Geschäft in Bad Endbach

POLIZEI Mann fesselt Angestellte und stiehlt Geld aus dem Tresor / Fahndung bisher erfolglos

Nach einem Überfall auf ein Geschäft in Bad Endbach fahndet die Polizei nach dem Täter. (Archivfoto: Meistrell)

Bad Endbach Leichte Verletzungen und einen Schock hat eine 49-Jährige bei einem Überfall am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr auf ein Geschäft in der Landstraße in Bad Endbach erlitten. Ein unbewaffneter Mann erbeutete Geld aus einem Tresor.