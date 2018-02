Maskierter zückt Schusswaffe

Fahndung Raubüberfall auf Tankstelle in Marburg

Die Polizei sucht in Marburg nach dem Mann, der am Samstagabend eine Tankstelle überfallen hat. (Symbolfoto: Meistrell)

Marburg Am Samstag, 24. Februar, ist gegen 22.30 Uhr eine Tankstelle am Krummbogen in Marburg Ziel eines bewaffneten Überfalls geworden.