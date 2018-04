Mehr Unfälle – weniger Verletzte

Einer der spektakulären Unfälle des Vorjahres ereignete sich an einem Sonntagmorgen im Juli nahe dem Kieswerk in Niederweimar. Auch hier war Alkohol im Spiel, als ein BMW erst von der Bundesstraße 255 abkam durch ein Feld fuhr und am Kreisel quer in ein anderes Fahrzeug flog. (Archivfoto: Meistrell)