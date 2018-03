Von Sascha Valentin

Mehr als Mathe und Deutsch

PRÄSENTATION Zeigen, was die Europaschule besonders macht

Gladenbach Dass sie mehr zu bieten hat, als die üblichen Unterrichtsfächer, hat die Gladenbacher Europaschule am Wochenende bei ihrem Tag der offenen Tür gezeigt. Die Besucher erhielten vor allem Einblicke in die Aspekte des Schullebens, die dieses so besonders machen.

