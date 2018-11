Von Sascha Valentin

Meisterhafte Ode an das Leben

Kirche Tanztheater zeigt beeindruckende Collage der großen Gefühle

Dautphetal-Dautphe Gänsehautmomente hat das Tanztheater Dautphe den Besuchern seiner Inszenierung „I will follow him“ in der Martinskirche beschert. In einer Collage aus Texten, Tanz und Gesang setzten sich die 70 Akteure mit Tod, Trauer und Hoffnung auseinander.

