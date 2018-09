Von Sascha Valentin

Michaelismarkt findet neuen Platz

TRADITION Kommission will Hartenroder Märkte ein regionales Gesicht geben

Bad Endbach-Hartenrod Beste Voraussetzungen für den Neustart des Michaelismarktes in Hartenrod: Bei strahlendem Sonnenschein fand dieser am Samstag erstmals an seinem neuen Ort, dem Parkplatz hinter dem Backhaus, statt.

