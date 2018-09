Michaelismarkt soll attraktiver werden

Marktkommission Start mit neuem Konzept am Samstag, 29. September

Bad Endbach-Hartenrod Der Michaelismarkt war bisher der am schwächsten besuchte der vier Hartenröder Märkte. Das will Marktkommission jetzt ändern: Am Samstag, 29. September, startet der Michaelismarkt mit einem neuen Konzept.

