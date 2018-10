Von Till Conrad

Mick Schumacher feiert Titel in Marburg

Sponsor Formel-3-Europameister besucht die DVAG-Ausstellung über seinen berühmten Vater

Marburg Nur drei Tage nach dem bisher größten sportlichen Erfolg in seiner noch jungen Karriere besuchte Mick Schumacher, frischgebackener Europameister in der Formel 3, seinen Sponsor in Marburg.

