Mit BMW in Garagenwand gekracht

Von Mark Adel

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Adel)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Adel)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Adel)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Adel)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Adel)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Adel)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Adel)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Adel)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Adel)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Adel)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Feuerwehr)

Ein Autofahrer ist in Münchhausen in eine Garagenwand gerast. Der 31-jährige Mann wurde schwer verletzt. (Foto: Feuerwehr)

Münchhausen Ein 31 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem BMW in eine Garagenwand in Münchhausen (am Christenberg) gerast. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in die Marburger Uni-Klinik gebracht.