Von Christian Röder

Mit dem Kesselofen fing alles an ...

WIRTSCHAFT Manfred Roth stellt in seinem Buch die 70-jährige Unternehmensgeschichte vor

Dautphetal Was in einer Scheune in Silberg anfing, hat sich zu einem Weltmarktführer entwickelt: Manfred Roth hat zum 70. Geburtstag von Roth auf die Geschichte des Familienunternehmens zurückgeblickt – mit einem Buch, einer Ausstellung und 150 Gästen aus Politik und Wirtschaft.

