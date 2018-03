Von Sascha Valentin

Mit ruhiger Hand und Augenmaß

Brauchtum Anke Tauscher führte Kursteilnehmer in die hohe Kunst des Eiermalens ein

Dautphetal-Friedensdorf Wie man eine schlichte Eierschale in ein farbenfrohes Kunstwerk verwandelt, das hat die Eierkünstlerin Anke Tauscher bei einem Malkurs in der alten Kirche in Friedensdorf gezeigt.

