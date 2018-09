Von Michael Tietz

Motoren, Musik und Emotionen

SOMMERFEST Viele amerikanische Kultautos und drei Bands am Samstag in Erdhausen

GLADENBACH-ERDHAUSEN Träume aus Chrom, Lack und Blech, dazu flotte Rhythmen und heiße Reifen: Beim "US Car Summer Meeting" in Erdhausen kommen Fans von kultigen Autos, Country- und Rockmusik auf ihre Kosten. Los geht es am Samstag (6. August) um 13 Uhr.

