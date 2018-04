Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Der Motorradfahrer war am späten Sonntagnachmittag in Frohnhausen in Richtung Friebertshausen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann in der Ortslage von Frohnhausen auf der Gegenspur unterwegs und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Der Motorradfahrer erlitt tödliche Verletzungen.

Die Straße im Bereich der Unfallstelle ist derzeit voll gesperrt. Neben der Polizei ist die Feuerwehr im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. (mad)

Weiterer Bericht folgt.