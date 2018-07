Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Baum

Der Motorradfahrer war laut Polizeimeldung gegen 20 Uhr mit seiner Maschine in Bad Laasphe auf der Landesstraße 718 aus Richtung Bad Laasphe kommend in Richtung Laaspher Hütte unterwegs. In einem Kurvenbereich fuhr er ungebremst geradeaus und kollidierte mit einem Baum.

Trotz Wiederbelebungsversuchen durch den Rettungsdienst verstarb der Kradfahrer noch an der Unfallstelle. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass er möglicherweise durch die tiefstehende Sonne geblendet worden sein könnte. (red)