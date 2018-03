Müller bietet Physiotherapie

Breidenbach (val). Christoph Müller hat über 20 Jahre Berufserfahrung als Physiotherapeut in verschiedenen Einrichtungen - darunter auch eine neurologische Rehaklinik. In der Danziger Straße 2 in Breidenbach hat er nun eine eigene Praxis eröffnet und bietet den kompletten Leistungsumfang der klassischen Physiotherapie. Neben Krankengymnastik, Massage, Fango- und Heißluftanwendungen gehören dazu auch Lymphdrainage, Elektro- und Schlingentisch-Therapien sowie Bobath-Behandlungen speziell für Schlaganfallpatienten. Darüber hinaus versteht sich Müller auf Cranio-Sacral-Behandlungen sowie die osteoviscerala Therapie und die Dorn-Beuß-Methode. Auch Fußreflexzonenmassagen und Kinesiotaping sind möglich. In der Praxis arbeitet Melanie Reis mit. Die Praxis ist Montag, Dienstag und Donnerstag (8-12 Uhr/14-19 Uhr), Mittwoch (8-13 Uhr) und Freitag (8-12Uhr/14-18 Uhr) sowie nach Vereinbarung geöffnet.

