Musical, Swing, Jodeln und Folk

Das Rahmenprogramm der Festspiele fällt 2018 schmaler aus als in den vergangenen Jahren. Grund ist, dass in diesem Jahr das Biedenkopfer Stadtfest in die Festspiel-Zeit fällt: Vom 27. bis 29. Juli (Freitag bis Sonntag) soll am Biedenkopfer Marktplatz der Bär steppen. Da mache es keinen Sinn, zeitgleich auf dem Schloss auch noch Festival-Konzerte anzubieten, erklärt Biedenkopfs Kulturreferent und Festival-Organisator Frank Johannes Wölfl. Eine solche Konkurrenzsituation würde am Ende beiden Veranstaltungen schaden, so Wölfl.

Deshalb gibt es nur zwei Konzerte im Rahmenprogramm. Den Auftakt macht die Gruppe „Opas Diandl“ aus Südtirol, die am Samstag, 21. Juli, ab 20 Uhr im Schlosshof auf der Bühne steht. Die Musiker bieten Volksmusik im neuen Gewand und waren schon 2017 beim Schlossfestival zu Gast. So richtig gut besucht war das Konzert damals zwar nicht – aber die Zuhörer, die den Weg in den Schlosshof gefunden hatten, waren ziemlich begeistert vom Auftritt des spielfreudigen Quintetts, das sich mühelos zwischen alpenländischen Traditionen, Punkrock, Folk und zeitgenössischer Klassik bewegt.

„Groovin' the Summer“ heißt es einen Tag später: Am Sonntag, 22. Juli, steht das Hinterland Jazz Orchestra auf der Schlossbühne und lädt zu einer Reise zu den größten Evergreens der Musikgeschichte ein.

Rahmenprogramm fällt schmaler aus als in den Vorjahren, dafür gibt es dieses Jahr erstmals ein Kindermusical

Mit Swing, Pop und Jazz der letzten 50 Jahre will die Big Band unter Leitung von Charly Mutschler die Zuhörer begeistern. Zu hören sind eigens komponierte Arrangements mit Gesangstiteln von Roger Cicero, Louis Armstrong, Michael Bublé, Gloria Gaynor und vielen anderen bekannten und berühmten Musikern.

Auch wenn das Rahmenprogramm vergleichsweise schmal ausfällt – insgesamt gibt es in diesem Jahr fast genauso viele Festspiel-Abende wie 2017. Grund dafür ist, dass im Hauptprogramm mit „Ritter Rost und das Gespenst“ erstmals ein Kindermusical läuft. Insgesamt acht Aufführungen – inklusive drei Schulvorstellungen – sind geplant.

Hinzu kommt dann natürlich noch die Wiederaufnahme aus dem vergangenen Jahr: Das Musical „Die Hatzfeldt“ wird bei den diesjährigen Festspielen sechs Mal gespielt.

Für alle Termine läuft der Kartenvorverkauf. Tickets gibt es bei ADticket-Vorverkaufsstellen, in der Tourist-Info Biedenkopf (Hainstraße 63) und auf www.schlossfestspiele-biedenkopf.de.

Das Programm: Termine und Preise

„Die Hatzfeldt“ steht an den Wochenenden 3., 4., 5. August und 10., 11., 12. August, jeweils ab 20 Uhr auf dem Spielplan. Tickets kosten ab 28,50 Euro, ermäßigt 14,50 Euro (plus Gebühr).

„Ritter Rost und das Gespenst“ wird an fünf Sonntagen für die Öffentlichkeit gespielt, und zwar am 15., 29. Juli sowie am 5., 12. und 19. August, jeweils ab 16.30 Uhr. Tickets kosten 9 Euro für Kinder und 12 Euro für Erwachsene (plus Gebühr).

„Opas Diandl“ stehen am Samstag, 21. Juli, ab 20 Uhr auf der Bühne. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 9 Euro (plus Gebühr).

Das Hinterland Jazz Orchestra gibt sein Konzert am Sonntag, 22. Juli, ab 20 Uhr. Karten kosten 15 Euro, ermäßigt 9 Euro (plus Gebühr).