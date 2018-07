Von Mark Adel

Musik, Spaß und Unterhaltung

Stadtfest „3 Tage Marburg“ begeistert Tausende Besucher mit einem bunten Programm

Marburg Zwischen Lahn und Schloss war die Stimmung prächtig: „3 Tage Marburg“ lockte schon an den ersten beiden Festtagen Tausende Besucher. Am Sonntag geht die Party in die letzte Runde.

Copyright © mittelhessen.de 2018