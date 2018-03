Von Michael Tietz

"Musik ist unsere erste Liebe"

SHOW Acht Bands und Solisten treten in Gladenbach auf / Vorverkauf startet am Montag

GLADENBACH Die Plakate sind gedruckt, ab Montag gibt es auch Eintrittskarten: Die Show "Music is our first love" erlebt am 5. März 2016 in Gladenbach eine Neuauflage - mit Melodien aus Pop, Rock, Klassik und Musical, "total versackter" Blasmusik und "Liedern von unnerum".

