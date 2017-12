Von Michael Tietz

Musik mit Begeisterung und Spaß

VORVERKAUF Show am 24. Februar in Gladenbach bringt viele Musikstile zusammen

Gladenbach Musik aus Leidenschaft und mit Begeisterung: Dafür stehen die Bands und Solokünstler, die am 24. Februar bei „Music is our first love“ im Gladenbacher Haus des Gastes dabei sein werden. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange, die Nachfrage nach Tickets ist groß.

