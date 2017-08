Mutmaßlicher Messerstecher muss in psychiatrische Klinik

Nach dem blutigen Streit in Niederhörlen hat der Haftrichter die Unterbringung des 23-jährigen Tatverdächtigen in einer psychiatrischen Klinik angeordnet. (Foto: Röder/Hoppe/dpa)

STEFFENBERG/SOEST Der 23-Jährige, der in der Nacht auf Samstag, einen drei Jahre älteren Mann lebensgefährlich verletzt haben soll, muss in eine psychiatrische Klinik. Diese einstweilige Unterbringung hat der Haftrichter am Montag beantragt. Zur Diagnose konnte Staatsanwalt Nicolai Wolf am Montagabend noch keine Aussage treffen.