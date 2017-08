Nach Überfall: 34-jähriger Mann festgenommen 

POLIZEI Hinterländer in Biedenkopf geschnappt

Ein Zeugenhinweis führte am späten Mittwochabend, 2. August, in einer Wohnung in der Biedenkopfer Kernstadt zur Festnahme des 34-Jährigen. Die Ermittler stellten den bei dem Überfall erbeuteten Ford Ka auf einem Parkplatz in der Nähe eines Seniorenheimes sicher. An dem Auto befanden sich Korbacher Autokennzeichen, die in der Nacht auf Mittwoch, 2. August, von einem Pkw in Rosenthal (Kreis Waldeck-Frankenberg) abgeschraubt und gestohlen worden waren.

Der geständige Mann räumte zudem ein, kurz vor dem Überfall einen Einbruch in Tatortnähe begangen zu haben. Bei diesem Einbruch hatte er mehrere volle Bierflaschen erbeutet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Marburg hat die zuständige Haftrichterin am Donnerstag einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 34 Jahre alten, polizeibekannten Deutschen aus dem Hinterland erlassen. (crö)