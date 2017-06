Navis und Airbags erbeutet

POLIZEI Mehere Autoaufbrüche in Bad Endbach und Gladenbach

Auf über 10 000 Euro beläuft sich der Schaden: In Bad Endbach und Gladenbach gab es mehrere Autoaufbrüche. (Symbolfoto: Naumann)

Bad Endbach/Gladenbach In der Nacht zu Samstag kam es nach Angaben der Polizei in Bad Endbach und Gladenbach zu einer vermutlich zusammenhängenden Serie von Autoaufbrüchen.

Ziel waren hauptsächlich fest installierte Navigationsgeräte, Airbags und Lenkräder. Der oder die Täter nahmen aber auch andere im Auto liegende Wertgegenstände mit und bauten teilweise ganze Armaturenbestandteile aus.

Mehr als 10 000 Euro Schaden

Der Gesamtschaden liegt deutlich über 10 000 Euro. Betroffen waren ausschließlich Fahrzeuge des Herstellers BMW. Die Autos standen in reinen Wohngebieten auf frei zugänglichen Parkplätzen. Die bislang bekannten beiden BMW in Weidenhausen standen im Siedlerweg und der Freiherr-vom-Stein-Straße. In Bad Endbach waren nach bisherigen Erkenntnissen jeweils zwei BMW im Meisenweg und im Finkenweg betroffen. Hinweise nimmt die Polizeiunter & (0 64 61) 9 29 50 entgegen. (red)