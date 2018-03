Von Michael Tietz

Nervenkitzel in luftiger Höhe erleben

Kirschenmarkt Standplätze verteilt

Gladenbach Hoch hinaus geht es in diesem Sommer für die Besucher des Gladenbacher Kirschenmarkts. Die Attraktion auf dem Rummelplatz wird „Jekyll & Hyde“ sein. Wer einsteigt, erlebt in einer freischwingenden Gondel eine rasante Fahrt – in bis zu 42 Metern Höhe.

