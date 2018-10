Neuanfang statt entspannter Ruhe

Fast vier Jahrzehnte lang war Karl-Hermann Bolldorf Christdemokrat. Dann gab es den aus seiner Sicht „erzwungenen Ausstieg“. Er wurde in Biedenkopf als Bürgermeister abgewählt. Bis 2015 blieb er noch Kreistagsmitglied der Union, dann kam der endgültige Bruch mit der Partei: vor allem wegen der Politik von Kanzlerin Merkel, wie Bolldorf sagt. Hinzu kam eine weitere Enttäuschung: 2016 hätte er keine Chance mehr auf ein Mandat im Kreistag gehabt, weil er zu weit hinten auf der Liste gelandet wäre.

Zu dieser Zeit kam ein Anhänger der sich im Landkreis neu formierenden AfD auf Bolldorf zu. Die Gruppierung fand er nicht schlecht, sagt er, konservativ war er auch schon immer. Und als Bürgermeister a.D. sei ihm auch schlicht „langweilig“ gewesen. Anstatt mit seiner Frau in deren Heimat an die Ostsee zu ziehen, blieb das Paar in Biedenkopf, Bolldorf trat in die AfD ein. Er kandidierte auf Platz 2 der Liste für den Kreistag und ist seit 2016 deren Fraktionsvorsitzender.

Den Umgang der etablierten Parteien mit der AfD gefiel ihm schon bei seinem Eintritt nicht, und er gefällt ihm auch heute nicht. Er hält dagegen: Egal ob Linke oder AfD – das alles seien demokratisch gewählte Parteien, entsprechend fair habe man miteinander umzugehen, auch im heimischen Kreistag. Seine Mitstreiter im Kreistag bezeichnet er im Gespräch mit den HA als „honorige Leute“. Und überhaupt: Seine Fraktion habe sich im Kreistag gegen die extrem Rechten in der AfD wie den Thüringer Björn Höcke klar positioniert. „Mit Blick auf unsere Vergangenheit muss man seine Wortwahl schon differenzieren“, sagt Bolldorf. Unter seiner Leitung hat sich die AfD im Kreistag ausschließlich den Sachthemen zugewandt.

Die Kritik daran, dass er mit Beatrix von Storch gemeinsam Wahlkampf macht, kann er denn auch nicht verstehen. Sie habe auf ihn einen „sehr netten, verbindlichen und freundlichen Eindruck“ gemacht.

Stören Tweets, in denen sie von „muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden“ spricht, ihn denn nicht? Das sei nicht seine Wortwahl, sagt er, aber daran sei auch nichts Falsches, habe dieser „Personenkreis“ Frauen gegenüber doch eine andere Einstellung als Männer aus dem hiesigen Kulturkreis. Und was sagt er zu Äußerungen wie jener von Alexander Gauland, der die Nazi-Herrschaft als „Vogelschiss“ der deutschen Geschichte bezeichnet hat? Bolldorf argumentiert ähnlich: Das hätte er ebenfalls nicht so gesagt, „unanständig“ sei es ebenfalls, aber auch nicht falsch, mache die „unsägliche Zeit des Dritten Reichs“ im Blick auf die lange deutsche Geschichte doch nur einen geringen Bruchteil aus.

In seinem privaten Umfeld haben nicht alle den Schwenk nach rechts nachvollziehen können. Alte Bekannte wandten sich ab, das schmerzt ihn schon.

Bolldorf ist sich sicher, dass die AfD in den kommenden Jahren zu den Etablierten gehören wird

Und wenn er dann auch pauschal als „Rechtspopulist“ beschimpft wird, tue das weh. „Ich stecke es weg“, erklärte mit Bolldorf mit Hinweis auf seine langjährige politische Erfahrung. Es treffe aber all die in der Fraktion, die anständige Menschen seien und mit radikalen Positionen wenig am Hut hätten.

Listenplatz 11 bedeutet nach den aktuellen Umfragen, dass Karl-Hermann Bolldorf ab Ende Oktober Landtagsabgeordneter sein wird. Befragt nach seinen wichtigsten politischen Zielen, nennt er zunächst die Stärkung des ländlichen Raums. Der soziale Wohnungsbau müsse neuen Wohnraum schaffen. Die Einkommensgrenzen zu senken, hält er für einen wichtigen Schritt. Die hausärztliche Versorgung und die Bildung nennt er als weitere Themen. Für seinen Geschmack könne man noch mehr tun als die jetzige Regierung, um kostenlose Kita-Plätze zu ermöglichen. Die Grunderwerbssteuer will er reduzieren, die Straßenbeiträge komplett abschaffen. Und: „Ich will mich mit Europa-Themen beschäftigen“, sagt er – immerhin habe er bis heute gute Kontakte nach Ungarn.

Karl-Hermann Bolldorf ist zuversichtlich, dass die jetzige Alternative für viele Wähler in den kommenden Jahren zu den Etablierten in der politischen Landschaft in Deutschland gehören wird. Dazu will im hessischen Landtag nach eigenen Worten seinen Beitrag leisten. Er könne damit leben, sagt er, dass viele seinen Weg nicht nachvollziehen können.

Wer ihn als künftigen Landtagsabgeordneten nicht einladen möchte, den werde er nicht unaufgefordert aufsuchen. Dann pflegt er nach eigenen Worten lieber den Kontakt zu den Nachbarn und Freunden, die in ihm, trotz des Parteienwechsels, noch den Menschen sehen, der er immer geblieben sei.